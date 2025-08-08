Подробно търсене

Федерален съдия в САЩ разпореди временно спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти "Алигаторния Алкатрас" в щата Флорида

Светослав Танчев
Строителни работници поставят табела с надпис "Алигаторният Алкатрас" на входа на новия център за задържане на имигранти в националния парк "Евърглейдс" в щата Флорида, 3 юли 2025 г. Снимка: AP/Rebecca Blackwell
Вашингтон,  
08.08.2025 01:28
 (БТА)

Федерален съдия в САЩ разпореди вчера двуседмично спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти в националния парк "Евърглейдс" в щата Флорида, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", докато се разглежда въпросът дали то нарушава законите за опазване на околната среда, предаде Асошиейтед прес.

Съоръжението бе построено набързо преди два месеца на територията на малко използвано тренировъчно летище с една писта и може да побере до 3000 задържани във временно издигнати палатки. Строителството на обекта все още продължава, но разпореждането на окръжния съдия Катлийн Уилямс временно забранява всякакво ново уплътняване, асфалтиране или изграждане на инфраструктура.

Съдебното разпореждане не включва никакви ограничения относно дейността на правоприлагащите органи или имиграционните служби в центъра, където в момента се намират стотици задържани. Уилямс издаде временното ограничително разпореждане по време на изслушване и каза, че по-късно ще издаде и писмено постановление.

Екологични групи и представители на местното индианско племе Микосуки поискаха от съдия Уилямс да издаде предварително разпореждане за спиране на дейността и по-нататъшното строителство. В съдебния иск се твърди, че проектът застрашава екологично чувствителни влажни зони, в които се намират защитени растения и животни, и би преобърнал мерките за възстановяване на околната среда на стойност милиарди долари.

/СХТ/

Към 02:57 на 08.08.2025

