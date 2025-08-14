Подробно търсене

Губернаторът на Флорида Рон Десантис обяви, че се планира втори център за задържане на имигранти в щата

Виктор Турмаков
Губернаторът на Флорида Рон Десантис обяви, че се планира втори център за задържане на имигранти в щата
Губернаторът на Флорида Рон Десантис обяви, че се планира втори център за задържане на имигранти в щата
Губернаторът на американския щат Флорида Рон Десантис. Снимка: AP Photo/Rebecca Blackwell
Вашингтон,  
14.08.2025 21:35
 (БТА)

Губернаторът на американския щат Флорида Рон Десантис обяви днес планове за изграждане на втори център за задържане на имигранти, въпреки временното спиране на строителството на друг спорен обект в щата, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", предаде ДПА.

Новият обект, наречен от Десантис "Депо за депортиране" в негова публикация в социалната мрежа "Екс", първоначално ще бъде с капацитет от 1300 души, като впоследствие ще се разшири до 2000 души.

Губернаторът републиканец е убеден, че центърът, който ще бъде построен в неизползван затвор близо до град Джаксънвил, ще отговори на нуждите. Имигранти без валидни разрешения за пребиваване в САЩ ще бъдат отвеждани там и след това депортирани, обясни той.

Миналата седмица федерален съд временно спря по-нататъшните строителни дейности за две седмици в първия център за задържане на имигранти в щата Флорида - "Алигаторния Алкатрас". Американските медии съобщиха, че ще бъде проведено разследване, за да се определи дали работата по разширяването на съоръжението нарушава законите за опазване на околната среда в националния парк "Евърглейдс" в щата.

/СХТ/

Свързани новини

08.08.2025 01:28

Федерален съдия в САЩ разпореди временно спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти "Алигаторния Алкатрас" в щата Флорида

Федерален съдия в САЩ разпореди вчера двуседмично спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти в националния парк "Евърглейдс" в щата Флорида, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", докато се разглежда въпросът дали то нарушава законите за опазване на околната среда, предаде Асошиейтед прес.
05.08.2025 06:32

Администрацията на САЩ е обвинена, че крие гладна стачка в затвор за мигранти

Група за защита на правата на мигрантите обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че крие гладна стачка в новооткрития център за имигранти в Евърглейдс във Флорида, предаде ДПА.
12.07.2025 01:21

Задържаните в център за мигранти в Маями казват, че в храната има червеи

В чисто новия център за задържане на мигранти в Евърглейдс, който властите нарекоха "Алигаторския Алкатрас“, задържаните там хора казват, че в храната се появяват червеи. Тоалетните не пускат вода, което води до наводняване на пода с фекални отпадъци, предаде Асошиейтед прес.
02.07.2025 09:16

Американски и британски издания коментират посещението на Тръмп в „Алигаторния Алкатрас“

В момент, когато Сенатът на САЩ обсъждаше съдбата на голямата му законодателна програма, президентът Доналд Тръмп снощи пътува на хиляди километри от Вашингтон, за да посети импровизирания център за задържане на мигранти, който бе създаден на стара писта в блатата на Флорида, пише в „Ню Йорк Таймс“.
01.07.2025 17:43

Тръмп заяви, че за да избягат от "Алигаторния Алкатрас", задържаните там мигранти трябва да знаят "как се бяга от алигатор"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да превърне нов център за задържане на мигранти в американския щат Флорида, намиращ се на отдалечено място в националния парк Евърглейдс, в символ на граничната си политика, предаде АП. Тръмп ще посети днес комплекса, известен като "Алигаторния Алкатрас".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:48 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация