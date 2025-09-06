САЩ съобщиха за 475 задържани при акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Подробно търсене

AP Photo/Lee Jin-man
Сеул/Атланта ,  
06.09.2025 13:29
Имиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи АП. 

Ръководителят на разследването от Службата за вътрешна сигурност в Джорджия Стивън Шранк заяви, че акцията в четвъртък е резултат от няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници. Акцията била насочена към един от най-големите и важни производствени обекти в щата фабрика на "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) на стойност 7,6 милиарда долара, в която от година насам се сглобяват електромобили.

Акцията е била съсредоточена основно върху съседен производствен обект, който все още е в процес на изграждане. Там "Хюндай Мотър" работи в партньорство с "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution) за производство на батерии за електрически автомобили.

Според документи, внесени в съда тази седмица, прокуратурата все още не знае коя точно компания или подизпълнител е наел "стотици нелегални работници". В съдебното становище се посочва, че към момента не е известен истинският работодател на незаконно наетите лица. 

Правителството на Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка с акцията, насочена към южнокорейски граждани. 

Южнокорейците рядко попадат под прицела на имиграционните власти в САЩ в сравнение с други националности. Според статистиката на имиграционните служби до 30 септември 2024 г. са били депортирани 46 южнокорейци от над 270 000 депортации на чужденци от различни националности.

