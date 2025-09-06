Южнокорейският президент обеща подкрепа на корейците, арестувани при акция в "Хюндай" в САЩ

Южнокорейският президент И Дже-мьон нареди днес да се положат всички усилия за бърза реакция на арестите на стотици граждани на страната в САЩ при имиграционна акция в завод за автомобилни батерии на "Хюндай мотор" (Hyundai Motor), предаде Ройтерс.

Министърът на външните работи Чо Хьон заяви, че правителството е сформирало екип за реакция на арестите на над 300 корейци в четвъртък във фабриката в южния щат Джорджия и че при необходимост може да замине за Вашингтон за срещи с официални представители, отбеляза Йонхап.

"Дълбоко съм обезпокоен. Чувствам голяма отговорност за арестите на нашите граждани", каза Чо на извънредно правителствено заседание.

Случаят може да изостри напрежението между администрацията на Тръмп и Сеул - ключов азиатски съюзник и инвеститор. Двете страни вече са в разногласие по детайлите на търговско споразумение, което включва 350 милиарда долара южнокорейски инвестиции в САЩ.

На видео, разпространено от американската служба за имиграция и митници (ICE), се виждат азиатски работници с белезници, които се качват на автобус след акцията, в която са участвали хеликоптер и бронирани машини.

Арестът на около 475 работници, сред които над 300 корейци, в завода край Саванах бе най-голямата операция на едно място в историята на министерството на вътрешната сигурност на САЩ и част от засиления натиск на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Във видеото се виждаха стотици работници, строени пред сграда, като някои носят жълти жилетки с надписи "Hyundai" и "LG CNS". Двама от работниците се опитали да се скрият, преди да бъдат арестувани.

"Приветстваме всички компании, които искат да инвестират в САЩ. Ако имат нужда да доведат работници за строителство или други проекти – добре, но трябва да го направят по законен начин", заяви Стивън Шранк, специален агент от Службата за вътрешна сигурност в Джорджия и Алабама.

"Тази операция изпраща ясно послание, че тези, които експлоатират системата и подкопават нашата работна сила, ще понесат отговорност", добави той.

"Хюндай" обяви, че ще разследва доставчиците и подизпълнителите си, за да гарантира спазването на регулациите.

Компанията "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), която изгражда фабриката съвместно с "Хюндай", заяви, че е инструктирала служителите си да се завърнат от служебните си пътувания в САЩ и е замразила пътуванията до Америка, освен за срещи с клиенти.

Компанията съобщи, че 47 нейни служители и около 250 работници от фирми подизпълнители в завода са били задържани.