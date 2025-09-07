Подробно търсене

Южна Корея приключи преговорите със САЩ за освобождаването на корейски работници, съобщи Йонхап

Светослав Танчев
Южна Корея приключи преговорите със САЩ за освобождаването на корейски работници, съобщи Йонхап
Южна Корея приключи преговорите със САЩ за освобождаването на корейски работници, съобщи Йонхап
Снимка, предоставена от Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, която показва работници във фабриката за сглобяване на електромобили на южнокорейската компания "Хюндай Мотър" в щата Джорджия, чакащи краката им да бъдат оковани във вериги, 4 септември 2025 г. Снимка: Corey Bullard/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP
Сеул,  
07.09.2025 10:53
 (БТА)

Южна Корея току-що приключи преговорите със САЩ за освобождаване на задържаните от американските имиграционни власти южнокорейски граждани, работещи в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи агенция Йонхап, като се позова на официален представител на президентството в Сеул.

След приключването на административните процедури в САЩ ще бъде изпратен самолет, който да върне южнокорейските работници обратно в Южна Корея, се казва още в съобщението.

Имиграционните власти на САЩ в четвъртък задържаха след няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, в един от най-големите производствени обекти в щата Джорджия - фабрика на южнокорейската компания "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) за 7,6 млрд. долара, в която от година насам се сглобяват електромобили, съобщи Асошиейтед прес.

Акцията е била съсредоточена основно върху съседен производствен обект, който все още е в процес на изграждане. Там "Хюндай Мотър" работи в партньорство с друга южнокорейска компания - "Ел Джи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), произвеждаща батерии за електрически автомобили.

Според внесените тази седмица в съда документи американската прокуратура все още не знае точно коя компания или подизпълнител са наели "стотиците нелегални работници". В съдебното становище се посочва, че засега не е известен истинският работодател на незаконно наетите лица.

/СХТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

06.09.2025 16:26

Южнокорейският президент обеща подкрепа на корейците, арестувани при акция в "Хюндай" в САЩ

Южнокорейският президент И Дже-мьон нареди днес да се положат всички усилия за бърза реакция на арестите на стотици граждани на страната в САЩ при имиграционна акция в завод за автомобилни батерии на "Хюндай мотор" (Hyundai Motor), предаде Ройтерс.
06.09.2025 13:29

САЩ съобщиха за 475 задържани при акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Иммиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи АП.
06.09.2025 06:51

Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка със задържането на работници на "Хюндай" в САЩ, президентът Тръмп ги нарече "незаконни пришълци"

Южнокорейското Министерство на външните работи изрази "безпокойство и съжаление" заради задържането на стотици работници в завод на "Хюндай" в американския щат Джорджия при акция срещу нелегалната имиграция. По-късно президентът на САЩ нарече
05.09.2025 10:11

Строителството на завод на "Хюндай" в САЩ е спряно след мащабна акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Строителството на съвместен завод за батерии на южнокорейските компании "Хюндай мотор" (Hyundai Motor) и "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution) в американския щат Джорджия беше временно преустановено, след като до 450 работници бяха задържани

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация