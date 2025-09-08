Тръмп призова чуждите компании да уважават американските имиграционни закони след акцията в завод на „Хюндай“ в САЩ

Подробно търсене

Петър Къдрев
Снимка: Corey Bullard/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP
Вашингтон,  
08.09.2025 07:46
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че чуждестранните компании трябва да наемат и да обучават американски работници и да уважават имиграционните закони на САЩ, предаде Ройтерс.

След акцията в производствен обект на южнокорейската компания „Хюндай“ в щата Джорджия в четвъртък, при която бяха задържани 475 чужди граждани, предимно южнокорейски, в неделя Тръмп написа в социалната си платформа „Трут соушъл“: „Вашите инвестиции са добре дошли и ние ви насърчаваме ЛЕГАЛНО да доведете вашите много умни хора, с голям технически талант, и ние ще направим това възможно бързо и законно. Това, което искаме в замяна, е да наемате и обучавате американски работници“.

По-рано пред журналисти американският президент заяви, че инцидентът не е навредил на отношенията между САЩ и Южна Корея.

Служителите на „Хюндай“ бяха задържани след няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници. След преговорите двете страни се споразумяха Южна Корея да изпрати самолет, който да върне южнокорейските работници в родината им.

Според източник на южнокорейското бизнес издание Maeil Business Newspaper обаче „Хюндай Моторс“ е посъветвал служителите си, които планират командировка в САЩ, да я отложат, ако не е абсолютно наложителна.

/АГ/

07.09.2025 10:53

Южна Корея приключи преговорите със САЩ за освобождаването на корейски работници, съобщи Йонхап

Южна Корея току-що приключи преговорите със САЩ за освобождаване на задържаните от американските имиграционни власти южнокорейски граждани, работещи в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи агенция Йонхап, като се позова на официален представител на президентството в Сеул.
06.09.2025 16:26

Южнокорейският президент обеща подкрепа на корейците, арестувани при акция в "Хюндай" в САЩ

Южнокорейският президент И Дже-мьон нареди днес да се положат всички усилия за бърза реакция на арестите на стотици граждани на страната в САЩ при имиграционна акция в завод за автомобилни батерии на "Хюндай мотор" (Hyundai Motor), предаде Ройтерс.
06.09.2025 13:29

САЩ съобщиха за 475 задържани при акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Иммиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи АП.
06.09.2025 06:51

Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка със задържането на работници на "Хюндай" в САЩ, президентът Тръмп ги нарече "незаконни пришълци"

Южнокорейското Министерство на външните работи изрази "безпокойство и съжаление" заради задържането на стотици работници в завод на "Хюндай" в американския щат Джорджия при акция срещу нелегалната имиграция. По-късно президентът на САЩ нарече
05.09.2025 19:15

Чуждестранните работници в САЩ трябва да имат законово разрешение, казаха от Белия дом след акцията в завода на "Хюндай"

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще прилага стриктно законите, изискващи чуждестранните работници да имат валидно разрешение за пребиваване и работа в САЩ, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс. "Всички чуждестранни работници, привлечени
05.09.2025 10:11

Строителството на завод на "Хюндай" в САЩ е спряно след мащабна акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Строителството на съвместен завод за батерии на южнокорейските компании "Хюндай мотор" (Hyundai Motor) и "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution) в американския щат Джорджия беше временно преустановено, след като до 450 работници бяха задържани

