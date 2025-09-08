Тръмп призова чуждите компании да уважават американските имиграционни закони след акцията в завод на „Хюндай“ в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че чуждестранните компании трябва да наемат и да обучават американски работници и да уважават имиграционните закони на САЩ, предаде Ройтерс.

След акцията в производствен обект на южнокорейската компания „Хюндай“ в щата Джорджия в четвъртък, при която бяха задържани 475 чужди граждани, предимно южнокорейски, в неделя Тръмп написа в социалната си платформа „Трут соушъл“: „Вашите инвестиции са добре дошли и ние ви насърчаваме ЛЕГАЛНО да доведете вашите много умни хора, с голям технически талант, и ние ще направим това възможно бързо и законно. Това, което искаме в замяна, е да наемате и обучавате американски работници“.

По-рано пред журналисти американският президент заяви, че инцидентът не е навредил на отношенията между САЩ и Южна Корея.

Служителите на „Хюндай“ бяха задържани след няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници. След преговорите двете страни се споразумяха Южна Корея да изпрати самолет, който да върне южнокорейските работници в родината им.

Според източник на южнокорейското бизнес издание Maeil Business Newspaper обаче „Хюндай Моторс“ е посъветвал служителите си, които планират командировка в САЩ, да я отложат, ако не е абсолютно наложителна.