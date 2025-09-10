Задържаните в САЩ южнокорейски работници ще напуснат страната днес, съобщи Йонхап

Южнокорейските работници, задържани при акция на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ миналата седмица в американския щат Джорджия, ще напуснат страната днес около 14:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич), съобщи агенция Йонхап, като се позова на официални дипломатически представители.

Южна Корея организира полет с чартърен самолет, който да върне около 300 нейни граждани, работещи и задържани при акцията на американските имиграционни власти в южнокорейските компании "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) и "Ел Джи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), създадени в САЩ за около 4,3 млрд. долара.