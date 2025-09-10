Подробно търсене

Задържаните в САЩ южнокорейски работници ще напуснат страната днес, съобщи Йонхап

Светослав Танчев
Задържаните в САЩ южнокорейски работници ще напуснат страната днес, съобщи Йонхап
Задържаните в САЩ южнокорейски работници ще напуснат страната днес, съобщи Йонхап
Снимка, предоставена от Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, която показва работници във фабриката за сглобяване на електромобили на южнокорейската компания "Хюндай Мотър" в щата Джорджия, чакащи краката им да бъдат оковани във вериги, 4 септември 2025 г. Снимка: Corey Bullard/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP
Сеул/Вашингтон,  
10.09.2025 01:59
 (БТА)

Южнокорейските работници, задържани при акция на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ миналата седмица в американския щат Джорджия, ще напуснат страната днес около 14:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич), съобщи агенция Йонхап, като се позова на официални дипломатически представители.

Южна Корея организира полет с чартърен самолет, който да върне около 300 нейни граждани, работещи и задържани при акцията на американските имиграционни власти в южнокорейските компании "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) и "Ел Джи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), създадени в САЩ за около 4,3 млрд. долара.

/СХТ/

Свързани новини

08.09.2025 07:46

Тръмп призова чуждите компании да уважават американските имиграционни закони след акцията в завод на „Хюндай“ в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че чуждестранните компании трябва да наемат и да обучават американски работници и да уважават имиграционните закони на САЩ, предаде Ройтерс. След акцията в производствен обект на южнокорейската компания
06.09.2025 13:29

САЩ съобщиха за 475 задържани при акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Иммиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи АП.
06.09.2025 06:51

Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка със задържането на работници на "Хюндай" в САЩ, президентът Тръмп ги нарече "незаконни пришълци"

Южнокорейското Министерство на външните работи изрази "безпокойство и съжаление" заради задържането на стотици работници в завод на "Хюндай" в американския щат Джорджия при акция срещу нелегалната имиграция. По-късно президентът на САЩ нарече
05.09.2025 10:11

Строителството на завод на "Хюндай" в САЩ е спряно след мащабна акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Строителството на съвместен завод за батерии на южнокорейските компании "Хюндай мотор" (Hyundai Motor) и "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution) в американския щат Джорджия беше временно преустановено, след като до 450 работници бяха задържани

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:22 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация