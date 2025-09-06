Подробно търсене

Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка със задържането на работници на "Хюндай" в САЩ, президентът Тръмп ги нарече "незаконни пришълци"

Владимир Сахатчиев
(AP Photo/Lee Jin-man)
Сеул,  
06.09.2025 06:51
 (БТА)

Южнокорейското Министерство на външните работи изрази "безпокойство и съжаление" заради задържането на стотици работници в завод на "Хюндай" в американския щат Джорджия при акция срещу нелегалната имиграция. По-късно президентът на САЩ нарече арестуваните "незаконни пришълци", съобщи Йонхап.

"Икономическата дейност на нашите компании, инвестиращи в САЩ, и правата и интересите на нашите граждани не бива да бъдат несправедливо нарушавани", заяви на брифинг говорител на ведомството. "Изразихме нашето безпокойство и съжаление чрез посолството на САЩ в Сеул днес."

Вчера бе съобщено, че в четвъртък имиграционните власти в САЩ са предприели акция в завод за батерии за електромобили на "Хюндай" в щата Джорджия, при която са арестувани общо 475 души, "в преобладаващата си част" южнокорейци.

Според властите в Джорджия операцията е предприета на основание твърдения за "незаконни практики при наемането на хора и тежки престъпления срещу федералните закони".

"Току-що чух за това, малко преди пресконференцията", каза Тръмп пред репортери, помолен да коментира казуса. "Бих казал, че това са незаконни пришълци, а имиграционните просто са си вършили работата."

Според имиграционните власти сред задържаните има такива, които са дошли незаконно в САЩ, както и други, които имат виза, но нямат право да работят, или са с изтекла виза.

 

 

 

/ВС/

