САЩ разрешиха на южнокорейски компании да използват визи B-1 за инвестиционни проекти

Съединените щати потвърдиха, че разрешават на южнокорейските компании да използват визи B-1 за свои инвестиционни проекти, съобщиха властите в Сеул, цитирани от Франс прес.

Потвърждението от американска страна идва, след като през септември няколкостотин южнокорейци бяха арестувани в завод в щата Джорджия.

На 4 септември американските имиграционни служби задържаха 475 души, от които над 300 южнокорейски граждани с визи В-1. Арестите бяха извършени на строителната площадка на фабрика за батерии за електрически автомобили, управлявана съвместно от "Хюндай" и "Ел Джи". След това тези хора бяха репатрирани в Южна Корея.

"Американските власти потвърдиха, че корейските компании могат да използват виза B-1 за дейности като инсталиране, поддръжка и ремонт на оборудване, закупено в чужбина за американски инвестиционни проекти“, се посочва в съобщение на южнокорейското министерство на външните работи.



След случая през септември САЩ и Южна Корея създадоха работна група, която да улесни влизането на южнокорейски граждани, участващи в американски инвестиционни проекти. Работната група вече се събра на първото си заседание. Двете страни също така се споразумяха да отворят офис за инвеститори в американското посолство в Сеул.

От Държавния департамент на САЩ заявиха, че приветстват пристигането на корейски работници, които участват в такива инвестиционни проекти.