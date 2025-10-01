Подробно търсене

Атанаси Петров
САЩ разрешиха на южнокорейски компании да използват визи B-1 за инвестиционни проекти
Протест в Сеул срещу екстрадицията на южнокорейските работници, които на 4 септември бяха арестувани в САЩ, 9 септември 2024 г. Снимка: АП/Ahn Young-joon
Сеул,  
01.10.2025 10:30
 (БТА)

Съединените щати потвърдиха, че разрешават на южнокорейските компании да използват визи B-1 за свои инвестиционни проекти, съобщиха властите в Сеул, цитирани от Франс прес.

Потвърждението от американска страна идва, след като през септември няколкостотин южнокорейци бяха арестувани в завод в щата Джорджия.

На 4 септември американските имиграционни служби задържаха 475 души, от които над 300 южнокорейски граждани с визи В-1. Арестите бяха извършени на строителната площадка на фабрика за батерии за електрически автомобили, управлявана съвместно от "Хюндай" и "Ел Джи". След това тези хора бяха репатрирани в Южна Корея.

"Американските власти потвърдиха, че корейските компании могат да използват виза B-1 за дейности като инсталиране, поддръжка и ремонт на оборудване, закупено в чужбина за американски инвестиционни проекти“, се посочва в съобщение на южнокорейското министерство на външните работи. 

След случая през септември САЩ и Южна Корея създадоха работна група, която да улесни влизането на южнокорейски граждани, участващи в американски инвестиционни проекти. Работната група вече се събра на първото си заседание. Двете страни също така се споразумяха да отворят офис за инвеститори в американското посолство в Сеул.

От Държавния департамент на САЩ заявиха, че приветстват пристигането на корейски работници, които участват в такива инвестиционни проекти.

/ДИ/

12.09.2025 12:01

Заводът за батерии на "Хюндай Мотър" в САЩ ще започне работа с поне 2–3 месеца закъснение след акцията на властите, съобщи изпълнителният директор

Американският завод за батерии, собственост на "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) и южнокорейската "Ел Джи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), ще започне работа с най-малко два до три месеца закъснение след акцията на имиграционните власти в САЩ
12.09.2025 01:53

Южнокорейски работници, задържани при антиимиграционна акция в САЩ, бяха репатрирани в родната си страна

Повече от 300 работници от Южна Корея, задържани по време на антиимиграционна акция в завод за производство на батерии в щата Джорджия, напуснаха столицата му Атланта със самолет снощи, предаде Асошиейтед Прес.
11.09.2025 10:55

Задържаните южнокорейски работници в САЩ вече са освободени, очаква се да бъдат транспортирани до Южна Корея по-късно днес, съобщи Йонхап

Стотици южнокорейски работници, задържани при акция на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ миналата седмица в американския щат Джорджия, са били освободени. Очаква се да бъдат транспортирани по-късно днес до международното летище
06.09.2025 06:51

Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка със задържането на работници на "Хюндай" в САЩ, президентът Тръмп ги нарече "незаконни пришълци"

Южнокорейското Министерство на външните работи изрази "безпокойство и съжаление" заради задържането на стотици работници в завод на "Хюндай" в американския щат Джорджия при акция срещу нелегалната имиграция. По-късно президентът на САЩ нарече
05.09.2025 10:11

Строителството на завод на "Хюндай" в САЩ е спряно след мащабна акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Строителството на съвместен завод за батерии на южнокорейските компании "Хюндай мотор" (Hyundai Motor) и "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution) в американския щат Джорджия беше временно преустановено, след като до 450 работници бяха задържани

