Южнокорейският външен министър Чо Хюн оповести, че е договорено принципно споразумение за сигурност със САЩ

Иво Тасев
Външният министър на Южна Корея Чо Хюн. Снимка: АП/Ted Shaffrey
Сеул,  
02.10.2025 01:51
 (БТА)

Външният министър на Южна Корея Чо Хюн каза, че неговата страна и САЩ са постигнали принципно споразумение за сигурност, успоредно с продължаващите преговори за митата, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Чо заявява в интервю, публикувано днес, че САЩ редактират плана за валутен суап, който бе ключово изискване от южнокорейска страна в разговорите относно митата. В същото време той отбелязва, че не е оптимистично настроен.

Вашингтон се съгласиха да намалят митата за южнокорейските стоки, които внася, в замяна на пакет от инвестиции на стойност 350 милиарда долара, отбелязва Ройтерс.

Преговорите  за изчистване на детайлите по споразумението, в това число съдържанието на пакета от инвестиции, удариха на камък, обръща внимание световната агенция.

Американският президент Доналд Тръмп беше казал, че Южна Корея трябва да си плаща за осигуряваната ѝ военна защита. Според американския държавен глава азиатската държава  е длъжна да плаща много повече за присъствието на американски военнослужещи в нея, припомня Ройтерс.

/ИТ/

