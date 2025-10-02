Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Южна Корея призна за първи път своята отговорност за неправомерни осиновявания на южнокорейски деца в чужбина
Южнокорейският президент И Дже-мьон. Снимка: Jung Yeon-je/Pool Photo via AP
Сеул,  
02.10.2025 10:56
 (БТА)

Южна Корея призна за първи път днес своята отговорност за неправомерното осиновяване на десетки хиляди деца, изпратени в чужбина чрез понякога измамни практики, прилагани в продължение на десетилетия, предаде Франс прес.

“Държавата не е поела напълно своята отговорност. От името на Република Корея изразявам искрените си извинения и утешителни думи към осиновените в чужбина лица, техните семейства, както и към биологичните им семейства, които са претърпели страдания“, се казва в изявление на южнокорейския президент И Дже-мьон. 

Южна Корея, четвъртата икономика в Азия, е изпратила в чужбина над 140 000 деца за осиновяване между 1955 и 1999 г.

През март Комисията за истина и помирение на Южна Корея стигна до историческо заключение, като призна южнокорейското правителство за виновно за улесняване на осиновяванията чрез измамни практики, включително фалшифициране на документи и подмяна на самоличности.

В доклада си, публикуван след повече от две години независимо разследване, комисията посочи също “многобройни случаи, в които законните процедури за съгласие“ на биологичните родители от Южна Корея “не са били спазени“.

Южна Корея започва да изпраща деца за осиновяване в чужбина след Корейската война (1950-1953 г.), за да се реши въпросът с децата от смесен произход, чиито майки са корейки, а бащи са американски войници, родени в страна, в която се проповядва етническата хомогенност.

/ГГ/

02.10.2025 01:51

Южнокорейският външен министър Чо Хюн оповести, че е договорено принципно споразумение за сигурност със САЩ

Външният министър на Южна Корея Чо Хюн каза, че неговата страна и САЩ са постигнали принципно споразумение за сигурност, успоредно с продължаващите преговори за митата, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.
01.10.2025 09:52

Южнокорейският президент призова за увеличаване на разходите за отбрана и изграждане на самостоятелна армия

Южнокорейският президент И Дже-мьон призова за рязко увеличаване на разходите за отбрана и въвеждане на различни високотехнологични оръжия на въоръжение в армията, в опит за изграждане на по-самостоятелни въоръжени сили, предаде Асошиейтед прес, като отбелязва, че програмата на президента на САЩ Доналд Тръмп поставя под въпрос американските ангажименти към азиатския им съюзник.

