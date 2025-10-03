Подробно търсене

Ангел Русев завърши 13-и в изхвърлянето и не успя да направи успешен опит в изтласкването на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия

Ива Кръстева
снимка БТА архив
Фьорде, Норвегия,  
03.10.2025 22:45
 (БТА)

Петкратният европейски шампион в категория до 55 килограма Ангел Русев се класира 13-и в изхвърлянето и не записа класиране в изтласкването и в двубоя в новата за него категория до 60 килограма на Световно първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

Българинът направи само един успешен опит от общо шест в двете движения. Той стартира със 118 кг в изхвърлянето и два неуспешни на 121 кг, а в изтласкването записа нула след два неуспеха на 150 и един на 152 кг.

Ангел Русев участва за пети път на Световно първенство, а най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021. Преди надпреварата той обяви, че няма очаквания, тъй като подготовката му не е преминала по план.

По-рано днес Дениз Данев се нареди пети в група "В" на категория до 60 килограма.

Световен шампион в тази категория стана Хао Ван (Китай) с 302 килограма - 138 в изхвърлянето и 164 в изтласкването. Втори е сребърният медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 Теерапон Силачай (Тайланд) с 299 кг (129 и 170), а трети е Ун Чол Пан (КНДР) с 295 кг (127 и 168).

Състезанието продължава в събота с категория до 65 кг за мъже и до 58 кг за жени.

Очакванията на България за титла са свързани с олимпийския шампион Карлос Насар в категория до 94 килограма, който ще защитава златото си на 9 октомври.

/ИК/

