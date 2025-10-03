Треньорът на Славия Златомир Загорчич за отношенията си с президента на клуба Венцеслав Стефанов: "Не се виждам с този човек"

Изказвания след двубоя от 11-ия кръг в Първа лига между Славия и Локомотив София (2:0):

Златомир Загорчич (треньор на Славия):

"Доволен съм, спечелихме. Във всеки един мач опитваме да побеждаваме. Днес нещата се получиха. Вкарахме головете и спечелихме три точки. Нямам представа за първия ни гол, трябва да погледна видеото.

Ще имаме контрола в паузата. Ще гледаме хората, които пропуснаха подготовката, да наваксат кондиционно. Надяваме се в тези две седмици да оправим нещо. Да се надяваме да сме по-добре подготвени след паузата.

Кристиян Стоянов е уникално момче и заслужава да играе за националния отбор. Той ще стане титуляр в този тим с времето.

За отношенията си с президента на клуба Венцеслав Стефанов и думите му, че Славия може да се изкачи на първо място в класирането:

Нямам представа какво иска да каже. Не се виждам с този човек. Браво за него. Имам желание за комуникация, не знам защо не се виждаме."