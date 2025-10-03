Кристъл Палас гостува на Евертън в среща от Висшата лига в неделя по време на рекордната за клуба серия от 19 мача без загуба, но мениджърът Оливър Гласнер заяви, че запазването на тази серия не е приоритет.

Първият европейски мач на отбора завърши с победа с 2:0 срещу Динамо Киев в Лигата на конференциите в четвъртък и тимът не е губил мач в нито един турнир от 16 април насам.

"Всичко е заслуга на играчите, защото те трябва да се представят на терена и да работят толкова усилено, за да можем да постигнем тези резултати. Но честно казано, ние не говорим за серията ни в срещите, нито на терена", каза Гласнер, който изведе Палас до триумф в турнира за Купата на Футболната асоциация миналия сезон.

"Подходът е същият. Не отиваме в Евертън с нагласата "нека просто удължим серията", отиваме там и ще се опитаме да спечелим. Всяка победа, всяко добро представяне повишава самочувствието и това е, което можем да направим", добави той.

Лондонският клуб е в отлична форма и нанесе първа загуба за сезона на шампиона от Висшата лига Ливърпул миналата седмица, за да се изкачи на трето място в таблицата. Докато Гласнер предпочита да не се фокусира върху серията от 19 мача без загуба, най-дългата в петте най-добри лиги в Европа, статистиката за нея илюстрира защо репутацията на австриеца се е повишила.

Тимът е отбелязал 28 гола в тези 19 мача, допуснали са 12 и са запазили девет сухи мрежи, като седем от мачовете в серията са били срещу традиционните топ 6 на Висшата лига. Предишната най-дълга серия без загуба на Палас е между февруари и август 1969 година, когато са били 18 двубоя без поражение, преди гостуване на Евертън да й сложи край.

Гласнер се надява, че историята няма да се повтори, но знае, че Евертън ще бъде трудно препятствие.

"Не мисля, че Евертън има затруднения. Те завършиха наравно с Уест Хям миналия понеделник. Загубиха много оспорван мач срещу Ливърпул и се представиха много добре срещу тях. Взеха няколко попълнения, като Джак Грийлиш, който е страхотен играч", завърши мениджърът, цитиран от агенция Ройтерс.