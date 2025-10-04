Борнемут обърна Фулъм и се изкачи на второ място във Висшата лига

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: АР, Adam Davy
Борнемут,  
04.10.2025 08:48
 (БТА)

Борнемут записа обрат с 3:1 срещу Фулъм в домакинството си от 7-ия кръг на Висшата лига. Така „черешките“ продължиха страхотната си серия от шест поредни мача без загуба, което пък ги изкачи до 2-рото място във временното класиране с актив от 14 точки. 

Гостите от Фулъм поведоха чрез Райън Сесеньон в 70-ата минута, но домакините направиха обрат, благодарение на две попадения на Антоан Семеньо в 78-ата и 96-ата минута и още едно на Джъстин Клуйверт в 84-тата минута.



Срещи от Висшата лига на Англия, седми кръг:

Борнемут – Фулъм – 3:1

днес:
Лийдс – Тотнъм
Арсенал – Уест Хям
Манчестър Юнайтед – Съндърланд
Челси – Ливърпул

неделя:
Астън Вила – Бърнли
Евертън – Кристъл Палас
Нюкасъл – Нотингам 
Уулвърхямптън – Брайтън
Брентфорд – Манчестър Сити

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Борнемут 14, Арсенал с 13, Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд с по 11, Манчестър Сити с 10 и други.

/БД/

