Борнемут обърна Фулъм и се изкачи на второ място във Висшата лига

Борнемут записа обрат с 3:1 срещу Фулъм в домакинството си от 7-ия кръг на Висшата лига. Така „черешките“ продължиха страхотната си серия от шест поредни мача без загуба, което пък ги изкачи до 2-рото място във временното класиране с актив от 14 точки.

Гостите от Фулъм поведоха чрез Райън Сесеньон в 70-ата минута, но домакините направиха обрат, благодарение на две попадения на Антоан Семеньо в 78-ата и 96-ата минута и още едно на Джъстин Клуйверт в 84-тата минута.





Срещи от Висшата лига на Англия, седми кръг: Борнемут – Фулъм – 3:1 днес: Лийдс – Тотнъм Арсенал – Уест Хям Манчестър Юнайтед – Съндърланд Челси – Ливърпул неделя: Астън Вила – Бърнли Евертън – Кристъл Палас Нюкасъл – Нотингам Уулвърхямптън – Брайтън Брентфорд – Манчестър Сити В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Борнемут 14, Арсенал с 13, Кристъл Палас с 12, Тотнъм, Съндърланд с по 11, Манчестър Сити с 10 и други.