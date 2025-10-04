Аджерпрес: Ръководителят на Румънското дружество за геообмен популяризира потенциала на Румъния за развитие на геотермални решения

Президентът на Румънското дружество за геообмен (SRG), Хория Бан, който представи Румъния на неотдавнашната среща на върха за геотермална енергия в Будапеща, подчерта реалния потенциал, който страната има в разработването на геотермални решения, подкрепяйки необходимостта от финансиране на геотермални проекти чрез европейски фондове, в съответствието с целите на Европейската зелена сделка. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„По време на срещата на върха за геотермална енергия в Будапеща се появиха две основни идеи. Едната е, че геотермалната енергия трябва да бъде промотирана сред вземащите решения в кметствата, а вторият аспект, който трябва да бъде изяснен и приет, е, че геотермалната енергия трябва да се финансира чрез европейски структурни проекти. Защото първоначалната инвестиция във всеки геотермален проект е голяма и не получавате възвръщаемост на инвестицията за 3-5 години, а за много по-дълъг период, може би 20-25 години. От друга страна, това е много дългосрочно - за стотици години“, каза Хория Бан.

Помолен да обобщи заключенията от срещата на върха в Будапеща, инженерът посочи, че според единодушното мнение на експертите, геотермалната енергия представлява един от най-обещаващите източници на възобновяема енергия за отопление и охлаждане на сгради в Централна и Източна Европа, носещ голям потенциал за отопление на градове и селски райони.

Второ, интегрирането на съвременни технологии, особено геотермални термопомпи, е задължително за постигане на европейските цели за декарбонизация.

„Геотермалната енергия трябва да се финансира чрез европейски проекти във всички държави членки, за да се осигурят равни условия за развитие и да се ускорят инвестициите. Публичните политики и европейската финансова подкрепа (Horizon Europe, LIFE CET, Innovation Fund) играят ключова роля за стимулирането на пазара и консолидирането на проекти на местно и регионално ниво. Не на последно място, трансграничното сътрудничество и обменът на добри практики са ключови за развитието на регионалния пазар, с акцент върху обучението на специалисти и прилагането на общи стандарти“, каза още президентът на SRG.

На срещата на върха за геотермална енергия в Будапеща присъстваха над 120 специалисти и представители на академичната и индустриалната среда.

Президентът на SRG беше поканен като лектор на пленарните сесии, заедно с най-важните европейски специалисти в областта и унгарския министър на енергетиката Чаба Лантош.

В речта си Хория Бан подчерта още значението на геотермалните термопомпи и геотермалните системи за модернизиране на отоплителните и охладителните мрежи и намаляване на въглеродните емисии, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка.

Същевременно той представи на публиката конкретни примери от Румъния, като подчерта геотермалните системи, внедрени в централизираните отоплителни мрежи в част от общините в окръг Бихор.

На срещата на върха присъстваха и представители на Европейския съвет по геотермална енергия (EGEC), най-важната европейска организация, посветена на насърчаването на геотермалната енергия, която ще организира Европейския геотермален конгрес (EGC 2025) в Цюрих между 6 и 10 октомври 2025 г. Румъния ще бъде представена на това събитие от четирима членове на Румънското дружество за геотермална енергия.

