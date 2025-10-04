Осасуна се наложи над Хетафе в Ла Лига

Осасуна победи с 2:1 като домакин Хетафе в среща от 8-ия кръг на Ла Лига. Гостите от Мадрид поведоха в резултата след точен удар на Борха Майорал в 23-тата минута. Осасуна стигна до обрат чрез Абел Бретонес в 45-ата и Алехандро Катена в 90-ата минута.

Началото на мачът ще се запомни и с любопитен момент. В 10-ата минута феновете на домакините прекъснаха играта, хвърляйки десетки тенис топки по терена, след което издигнаха плакати в подкрепа на Палестина.

Първенство на Испания по футбол, мачове от осмия кръг в Ла Лига: Осасуна – Хетафе – 2:1 днес: Овиедо – Леванте Жирона – Валенсия Атлетик Билбао – Майорка Реал Мадрид – Виляреал неделя: Алавес – Елче Севиля – Барселона Еспаньол – Бетис Реал Сосиедад – Райо Валекано Селта – Атлетико Мадрид Лидер във временното класиране е Барселона с 19 точки, следван от Реал Мадрид с 18 Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид, Бетис и Еспаньол с по 12 и други.