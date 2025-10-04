Подробно търсене

Осасуна се наложи над Хетафе в Ла Лига

Боян Денчев
снимка: АР, Manu Fernandez
Памплона,  
04.10.2025 09:14
 (БТА)

Осасуна победи с 2:1 като домакин Хетафе в среща от 8-ия кръг на Ла Лига. Гостите от Мадрид поведоха в резултата след точен удар на Борха Майорал в 23-тата минута. Осасуна стигна до обрат чрез Абел Бретонес в 45-ата и Алехандро Катена в 90-ата минута.

Началото на мачът ще се запомни и с любопитен момент. В 10-ата минута феновете на домакините прекъснаха играта, хвърляйки десетки тенис топки по терена, след което издигнаха плакати в подкрепа на Палестина.

Първенство на Испания по футбол, мачове от осмия кръг в Ла Лига:

Осасуна – Хетафе – 2:1

днес:
Овиедо – Леванте
Жирона – Валенсия
Атлетик Билбао – Майорка
Реал Мадрид – Виляреал

неделя:
Алавес – Елче
Севиля – Барселона
Еспаньол – Бетис
Реал Сосиедад – Райо Валекано
Селта – Атлетико Мадрид

Лидер във временното класиране е Барселона с 19 точки, следван от Реал Мадрид с 18 Виляреал с по 16, Елче с 13, Атлетико Мадрид, Бетис и Еспаньол с по 12 и други.

/БД/

