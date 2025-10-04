За денонощие са постъпили 340 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка, каза Николай Николов

През изминалото денонощие има 340 сигнала, постъпили в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, свързани с метеорологичната обстановка. Това каза в ефира на бТВ главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Той подчерта, че сигналите са свързани основно с премахване на паднали дървета и наводнения, вследствие на интензивните валежи.

Проблем е липсата на електрозахранване в приблизително 100 населени места, посочи още Николов. Той увери, че се работи по възстановяването на електрозахранването в засегнатите райони.

Към момента нещата са спокойни, продължава дежурството на нашите колеги в Елените, обясни още той. По думите му трябва да има много строги норми за строителство в районите, в които има опасност от наводнения.

Усложнената метеорологична обстановка в страната предизвика редица щети, трима души загинаха при бедствените наводнения в Бургаско.