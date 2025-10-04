„Копнежът има зъби“ според художничката и студент по психология Цветелия Кутин

„Копнежът има зъби“ е среща с онзи глад за любов и признание. Глад, който се врязва дълбоко - в тялото, в мислите, в самата тъкан на съществуването. В стремежа си да бъдем обичани, ние жертваме собствената си плът и самоличност, превръщаме се в сенки, които носят белези, и в отражения, които остават вечно незавършени“, казва художничката и студент по психология Цветелия Кутин по повод изложбата си, която се открива на 6 октомври в Cryptid Art Space в София.

„Тук красотата се превръща в ритуал, а болката - в преданост. Преданост към отсъствието, към празнотата, към невъзможната утеха. Всяка една картина е разкъсана молитва, отправена към отсъстващ бог - молитва без думи, без надежда за отговор. Те са знаци от тъмното, парчета от неизказаното, свидетелства за един копнеж, който не утешава, а разяжда“, казва авторката.

По думите ѝ „Копнежът има зъби“ не е обещание за утеха, то е разчленяване - на тяло, на илюзии, на надежди. Изложбата е покана да влезем в самия кошмар на желанието - и да се осмелим да потънем в него, допълва тя.

Цветелия Кутин използва изкуството като средство за изследване на дълбините на човешката психика. В своето творчество тя се обръща към скритата болка и я превръща в образи на красота и страдание. Нейните творби разглеждат копнежа, празнотата и противоречието между желание и разпад, разказват организаторите.

/ДД