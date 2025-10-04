С джаз, рок и класика започва есенният „Европейски музикален фестивал“

Есенният „Европейски музикален фестивал“ започва на 12 октомври на сцената на Sofia Live Club с формация BSO (Bingo Symphony Orchestra), информират от „Кантус фирмус“.

По думите им музикантите ще поднесат своите иновативни интерпретации на джаз, класика и рок музика. Основател на формацията е китаристът Георги Маринов, известен със своя експериментален подход и любов към класическата музика и филмовите хитове. Участват още Орлин Цветанов от ансамбъл „Софийски солисти“ и от групата на Лили Иванова, София Радилова – виолончелистка в симфоничния оркестър на Българското национално радио, наскоро с изява като солистка с оркестър „Кантус фирмус“ на фестивала „Варненско лято“, Стефан Горанов – барабанист и лидер на Stefan Goranov Quartet, Младен Тасков – пианист и преподавател в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Евден Димитров – басист, който свири с Любо Киров, Орлин Павлов, Мария Илиева, Прея, Funky Miracle, Dayo, Tombobby x C-Mo.

Те ще представят програма с избрани пиеси от проектите си The Bingo Project (2018), A.V.A.1 (2024), както и от трите си студийни албума – The Second Album, Your Call и The Ballet Melee. Специален гост в програмата ще бъде певицата Петя Данкова, известен музикален педагог, композитор и директор на Voice Academy.

През 2018 г. BSO представя първия си проект The Bingo Project – модерен балетен спектакъл с музика на живо и комедийни елементи, който засяга актуални проблеми на съвремието като глобалното затопляне и бюрокрацията. Представлението е реализирано с трупата на балет „Арабеск“ в Националния музикален театър, а по-късно вдъхновява създаването на филма The Ballet Melee – съчетание на модерни и класически творби от Шостакович, Прокофиев, Чайковски, Мусоргски, Вагнер, Хачатурян и авторска музика.

/ДД