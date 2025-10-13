Младите музиканти Аглея Канева и Александър Вичев дебютират в „Европейски музикален фестивал“

„Европейски музикален фестивал” представя за първи път в своята програма дуото Аглея Канева и Александър Вичев – млади изпълнители на ударни инструменти. Събитието е днес, 13 октомври, в Централния военен клуб, съобщават от „Кантус фирмус“.

Двамата 17-годишни музиканти, възпитаници на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив вече жънат успехи на големи международни конкурси. През 2024 г. те спечелиха първа награда в категория „Камерни ансамбли“ на четвъртия национален конкурс „Кантус фирмус“, което им осигури самостоятелен рецитал във фестивала.

На концерта ще звучат два клавирни концерта от Йохан Себастиан Бах, прелюд в сол минор от Рахманинов и миниатюрата „Полетът на бръмбара“ от Римски-Корсаков. Централно място в програмата заемат две творби от френския композитор и перкусионист Еманюел Сежурне, чието творчество е повлияно от джаза и популярните стилове – концерт за вибрафон и маримба и Gotan концерт в аранжимент за две маримби. Дуото ще изпълни и пиесата Face2Face от Хенг Лиу, която е ключова в кариерата на ансамбъла, защото е първата творба, която изпълняват заедно на сцена преди четири години. Ще има и премиера на „Фантазия“ за две маримби, създадена за концерта от брата на Александър – пианиста Виктор Вичев.

Аглея Канева и Александър Вичев са родени в Пловдив. Те са възпитаници на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ и учат в класа на педагога Пенчо Пенчев – носител на отличията „Кристална лира“ (2022) и „Златен век“ (2023). Любовта към ударните инструменти се появява почти по един и същи начин при двамата изпълнители. Дуото е създадено през 2021 г.

/ДД