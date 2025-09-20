„Европейски музикален фестивал“ представя своята есенна програма с поредица от събития – от 12 октомври до 2 декември, съобщават от форума, носител на лейбъла Remarkable Arts Festival.

Началото е на 12 октомври в Sofia Live Club с концерта на BSO (Bingo Symphony Orchestra) – формация от шестима изявени български музиканти с богат опит в джаза, рока, ъндърграунда и класическата музика, обединени от идеята да открият нови хоризонти в изкуството. Тяхна цел е да създават специални музикални изживявания, които едновременно образоват, вдъхновяват и забавляват. За дебюта си на фестивала те ще предложат иновативни интерпретации на емблематични творби, демонстрирайки нов поглед към вечните музикални шедьоври, посочват организаторите от „Кантус фирмус“.

На 13 октомври, на сцената на Централния военен клуб, ще дебютира впечатляващото перкусионно дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Двамата 17-годишни музиканти са възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив. През 2024 г. те спечелиха първа награда в категория „Камерни ансамбли“ на IV национален конкурс „Кантус фирмус“, което им осигури самостоятелен рецитал във фестивала. Програмата, която са подбрали, ще поведе слушателите на музикално пътешествие от Барока до нашето съвремие с музиката на Бах, Рахманинов, Римски-Корсаков и Еманюел Сежурне.

Кулминация предстои с цикъла колекция Stradivarius, който представя цигулковото майсторство. Трите събития от поредицата са с участието на Мила Георгиева, Лия Петрова и Светлин Русев, в партньорство с оркестъра Cantus Firmus. „Всеки от солистите има привилегията да свири на специален инструмент – истински шедьовър на лютиерското изкуство, като в конкретния случай името на поредицата е използвано по-скоро като синоним за най-висок клас цигулки. Публиката ще има възможност да сравни звука на трите „златни“ цигулки, изработени от великите майстори на Кремонската школа, да научи любопитни факти за тяхната история и да разбере какво ги прави така желани и скъпи. А както е известно, истинските възможности на един инструмент се разкриват чрез таланта на изпълнителя“, коментират организаторите. Концертите ще се състоят в зала „България“ – на 28 октомври, 17 ноември и 2 декември.

