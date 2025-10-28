Мила Георгиева открива цикъла „Колекция Stradivarius“, част от „Европейски музикален фестивал“

Мила Георгиева ще открие тази вечер цикъла „Колекция Stradivarius“, част от „Европейски музикален фестивал“, информират от „Кантус фирмус“.

По думите им поредицата ще презентира трима брилянтни български цигулари в партньорство с оркестър Cantus Firmus, всеки от които с таланта си е извоювал правото да свири на музикален инструмент от най-висша класа.

Мила Георгиева ще представи програма с барокова и класическа музика, и танго. Ще звучат Адажио от Томазо Албинони, Дивертименто в ре мажор, KV 136 от Моцарт и Соната № 1 в сол мажор от Росини. Във втората част на вечерта са „Годишните времена на Буенос Айрес“ от Астор Пиацола – четири пиеси, създадени по различни поводи в периода 1965-1970 г. На концерта ще прозвучи транскрипцията за цигулка и струнен оркестър на руския композитор Леонид Десятников, който, търсейки аналогиите с „Годишните времена“ от Вивалди, вплита във всяка част кратки цитати от бароковия цикъл.

През 2002 г. Мила Георгиева, тогава на 26 години, печели конкурс за симфоничния оркестър на радио „Щутгарт“ (днес SWR Symphonieorchester). Тя става най-младият концертмайстор в историята на ансамбъла. Тази позиция ѝ носи привилегия да получи за ползване уникален инструмент, изработен от великия италиански лютиер Антонио Страдивари. Така се спазва традицията в оркестъра – историческата цигулка, датираща от началото на XVIII век, винаги да служи на концертмайсторите, като се предава от по-възрастните към по-младите им наследници. Историята й трудно може да се проследи в годините, но според данните на аукционна къща Tarisio, в края на ХХ век тя става притежание на регионалната банка Landeskreditbank Baden Württemburg със седалище в Щутгарт, която купува цигулката през 1988 г.

„Цигулката е от златния период на Страдивари. Дадена ми е за ползване от германска банка. За мен ежедневното свирене на този инструмент е докосване до красота, изтънченост и история“, казва Мила Георгиева.

/ДД