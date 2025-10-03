ХИНА: Хърватия уверено подкрепя разширяването на ЕС към Югоизточна Европа

Хърватия уверено подкрепя разширяването на Европейския съюз към страни от Югоизточна Европа, по-специално Босна и Херцеговина, където хърватите са държавотворен народ, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович на среща с европейския комисар по разширяването Марта Кос в Загреб днес, предаде ХИНА.

На срещата беше приветствано и приемането от Министерския съвет на Босна и Херцеговина на програма за реформи, която е важно условие за достъп до средства от ЕС по Плана за растеж за Западните Балкани, се казва в изявление на правителството.

Пленкович заяви, че всички страни в региона трябва да отговарят на критериите и да приведат политиките си във възможно най-голямо съответствие с тези на ЕС. Той подчерта, че Хърватия е готова да помогне на страните кандидатки при прилагането на необходимите реформи.

Хърватският премиер и европейският комисар също така силно и недвусмислено изразиха подкрепа за Украйна, се казва още в изявлението, като Пленкович подчерта важността на продължаващата всеобхватна помощ за страната. Той каза още, че Хърватия подкрепя по-нататъшния напредък на Украйна и Молдова в процесите им на присъединяване към ЕС.

