Подробно търсене

Трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили

Иван Лазаров
Трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили
Трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили
Снимка: Бисер Тодоров/БТА, Архив
София,  
04.10.2025 08:26
 (БТА)

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево"  и "Лесово" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили. Това съобщават на сайта си от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация за обстановката на граничните пунктове към 6:00 часа тази сутрин.

От 1 октомври фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово – Бекет на българо-румънската граница, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. 

На съпределния пункт "Стрезимировци" сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на автомобили поради обилен снеговалеж. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:21 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация