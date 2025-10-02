Подробно търсене

Фериботната платформа по линията Оряхово – Бекет временно е преустановила работа заради ниско ниво на река Дунав

Валерия Димитрова
Фериботната платформа по линията Оряхово – Бекет временно е преустановила работа заради ниско ниво на река Дунав
Фериботната платформа по линията Оряхово – Бекет временно е преустановила работа заради ниско ниво на река Дунав
БТА, архив, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
София,  
02.10.2025 06:25
 (БТА)

Фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово - Бекет, преустанови временно работа от 16 часа вчера заради ниско ниво на река Дунав, съобщават на сайта си от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация за обстановката на граничните пунктове към 6:00 часа тази сутрин. 

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния. От "Гранична полиция" напомнят, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

На границата с Република Турция трафикът на ГКПП "Капитан Андреево"  и ГКПП "Лесово" е интензивен на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония и с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.


    

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:44 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация