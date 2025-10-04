Подробно търсене

Кьолн взе три точки при визитата си на Хофенхайм

Боян Денчев
снимка: АР, Uwe Anspach
Кьолн,  
04.10.2025 10:04
 (БТА)

Кьолн спечели с 1:0 като гост над Хофенхайм в мач от 6-ия кръг на Бундеслигата. Единственият гол падна още в 16-ата минута, когато Саид Ел Мала със самостоятелна солова акция преодоля някоко съперници и прати топката в мрежата.

В 42-ата минута играч на гостите докосна топката с ръка в наказателното си поле. Съдията Феликс Цвайер прегледа ситуацията с ВАР, но прецени, че няма основания да посочи бялата точка.



Първенство на Германия по футбол, мачове от шестия кръг на Бундеслигата:

Хофенхайм – Кьолн – 0:1

днес:
Аугсбург – Волфсбург
Байер Леверкузен – Унион Берлин
Борусия Дортмунд – РБ Лайпциг
Вердер – Санкт Паули
Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен

неделя:
Щутгарт – Хайденхайм
Хамбургер – Майнц 05
Борусия Мьонхенгладбах - Фрайбург


Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Кьолн с 10, Айнтрахт Франкфурт и Щутгарт имат по 9 точки и други.

/БД/

