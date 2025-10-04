Кьолн взе три точки при визитата си на Хофенхайм

Кьолн спечели с 1:0 като гост над Хофенхайм в мач от 6-ия кръг на Бундеслигата. Единственият гол падна още в 16-ата минута, когато Саид Ел Мала със самостоятелна солова акция преодоля някоко съперници и прати топката в мрежата.

В 42-ата минута играч на гостите докосна топката с ръка в наказателното си поле. Съдията Феликс Цвайер прегледа ситуацията с ВАР, но прецени, че няма основания да посочи бялата точка.





Първенство на Германия по футбол, мачове от шестия кръг на Бундеслигата: Хофенхайм – Кьолн – 0:1 днес: Аугсбург – Волфсбург Байер Леверкузен – Унион Берлин Борусия Дортмунд – РБ Лайпциг Вердер – Санкт Паули Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен неделя: Щутгарт – Хайденхайм Хамбургер – Майнц 05 Борусия Мьонхенгладбах - Фрайбург Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Кьолн с 10, Айнтрахт Франкфурт и Щутгарт имат по 9 точки и други.