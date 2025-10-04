Варна е домакин на музикалния форум „Нощ на хоровете" за трета поредна година

За трета поредна година Варна е домакин на музикалния форум „Нощ на хоровете". Събитието дава поле за изява на хорови формации, които работят и творят в сферата на българската фолклорна песен, казват организаторите от танцов състав „Шарена гайда“.

Варненски народни хорове и гостуващи колективи ще бъдат на една сцена в Археологическия музей на 4 октомври в 18:30 ч. Всеки колектив ще представи до 10-минутна програма по свой избор. Изпълненията ще бъдат оценявани от професионално петчленно жури с диригенти и композитори, което ще проведе и събеседване с ръководителите на формациите след концертната част. В комисията влизат Ваня Монева, Николай Гурбанов, Живко Желев, Таня Величкова, Йорданка Неделчева.

И тази година за участниците се предлага да се включат в творчески работилници с преподаватели - гости на форума. Единият курс е по хорово пеене с водещ маестра Ваня Монева, другият е за камерни вокални ансамбли и е с Таня Величкова.

Третото издание на форума ще бъде открито с изпълнение на група „Заран“, обединяваща няколко професионални музиканти, изпълнители на обой, гайда, пиано, перкусии, акордеон, както и вокал. В репертоара са български мелодии и ритми в съвременен прочит. Сред музикантите са певицата Дафинка Дамянова - солист на хор „Мистерията на българските гласове“, обоистката Надежда Енчева от Варненската опера, пианистката Дарина Титкова-Спириева, корепетитор в НУИ „Добри Христов“.

Специален гост на „Нощ на хоровете" тази година е съставът „Космическите гласове” на България - Хор „Ваня Монева”.

Събитието се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура”.