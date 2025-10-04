Празникът на баклавата в село Малиново за първи път ще е двудневен

В рамките на тринадесетото си издание Празникът на баклавата в ловешкото село Малиново за първи път ще е двудневен. Това каза за БТА Ралица Атанасова, председател на Народно читалище “Събуждане-1927 г.”, което заедно с кметство Малиново е организатор на събитието.

Днес (4 октомври) в центъра на селото заедно ще празнуват представители на двата етноса, които живеят в Малиново – турци и българи.

Те ще опитат от традиционното за селото сладко изкушение. Майстори на баклавата от региона ще се състезават в конкурсите за най-вкусна, най-красива, най-много приготвени тави с турския сладкиш, както и за най-млад участник.

Баклавите ще оценява професионално жури.

Атанасова каза още, че две майсторки на баклавата ще демонстрират как са приготвя сладкото изкушение – как се точи, реже и нарежда.

За най-малките посетители ще има забавни дейности, водени от Албена Йончева. Децата ще рисуват и оцветяват. Средствата от това ще отидат за ремонт на църквата.

В подкрепа на каузата Радослав Радков организира дефиле на народни носии „От бабиното сандъче“. Дарения ще се събират и в специална кутия.

За доброто настроение ще се погрижат самодейни състави от областта, като празничната програма ще продължи и на следващия ден – 5 октомври. Тогава ще бъде осветен и раздаден курбан.

„Идеята за създаването на празника е да покаже как двата етноса – българи и турци, съжителстват заедно и си помагат, няма разделение между хората“, каза за БТА кметът на Малиново Зия Търнаксъзов.