Михаела Димитрова
Нормална е обстановката в област Добрич след интензивния валеж, няма пострадали

Добрич,  
04.10.2025 08:51
 

Нормална е обстановката в област Добрич след интензивния валеж през вчерашния ден, съобщиха от Областната администрация. Няма пострадали хора.

В Добрич падналото количество дъжд е било 56 л/кв. м. Пожарната е съдействала за отстраняване на паднали дървета и клони поради силния вятър до село Батово, по пътя към селата Паскалево и Росеново. Оказана е помощ при преместване на лежащо болна жена.

Нивото на водата на деретата в Добрич се е повишило. Засегнати са мазета и избени помещения в района на търговски магазин и ниските части на града. След обилния валеж са постъпили сигнали за отводняване на избени помещения в ниските части на града.

По данни на Енерго-про към 7:00 часа днес на територията на областта няма населени места без електрозахранване с продължителност на прекъсването по-голяма от шест часа. 

Водоснабдяването е нормално, информираха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Добрич. 

Вчера вечерта кметът на Добрич Йордан Йорданов свика щаба за действия при бедствия и аварии. Общо подадените сигнали за наводнени мазета и приземни етажи в Добрич са били 12, съобщи кметът след заседанието. 

 

 



