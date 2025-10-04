Хърватската певческа група Klapa Ćakulone гостува тази вечер в София

Хърватската традиционна певческа група Klapa Ćakulone ще изнесе концерт в София тази вечер в католическата катедрала „Свети Йосиф“, информират от екипа на изпълнителите.

Дамската формация е основана в Загреб през 2001 г. с основната цел да възражда, съхранява и популяризира традиционните клапа мелодии и песни. Терминът клапа обозначава акапелна многогласна певческа форма, произхождаща от южната част на Хърватия, която изпълнява традиционни народни песни.

Klapa Ćakulone, с особена радост представя традиционното клапа пеене извън границите на Хърватия, като популяризира този културен феномен, вписан в Списъка на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО, както и ценностите, които съпътстват този начин на музикално творчество и изпълнение, коментират от формацията.

/ДД