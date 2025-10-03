Първият музей на инвестиционното злато в България отвори врати за посетители в Пловдив днес. Той е създаден по инициатива на Tavex и Макс Баклаян, изпълнителен директор и основател на Tavex.

"Идеята е, че когато историята на парите е представена чрез музей, най-вероятно повече хора ще влязат и ще се поинтересуват какво разказва този музей и по този начин ще получат необходимата финансова грамотност, за да управляват парите си по-добре. Ние разказваме как и защо златото се е превърнало в пари и как са еволюирали парите над златото. Докъде сме стигнали в момента в процеса на еволюция на пари и валути и какво най-вероятно предстои, а именно историята да се повтори", каза пред БТА Баклаян.

Музеят се намира на ул. „Княз Александър I“ №2 до Римския стадион в града, като се помещава в пространството на обменното бюро Tavex.

Сред официалните гости на откриването беше заместник-кметът по екология и здравеопазване на Пловдив Иван Стоянов, който посочи, че този музей ще бъде една от постоянните експозиции в града. "Пловдив е град на култура и история. Ние винаги сме насреща като партньори. Вашата дейност е много важна за нас като община, тъй като от 1 януари приемаме еврото и говорихме, че можем да правим консултантски кампании и да изнасяме образователни лекции", каза Стоянов.

На събитието присъстваха още представители на най-влиятелната организация на златото в света World Gold Council, представители на най-големите международни рафинерии Argor hereaus, Nadir и Valcambi, както и на Монетен двор Royal mint и на Австралийския и Австрийския монетен двор.