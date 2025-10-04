На сцената децата певци трябва да се чувстват като на празник, каза в Разград народната певица Галина Дурмушлийска

На сцената децата певци трябва да се чувстват като на празник, да докосват с изпълненията си публиката и да сътворят празник за всички, които ги слушат, каза в Разград народната певица Галина Дурмушлийска. Тя беше в града по повод концерта за 70-годишнината на Музикалната школа „Илия Бърнев“. След събитието по покана на директора на школата Деян Денчев народната певица от Добрич проведе майсторски клас по народно пеене с възпитаниците на вокалния педагог Детелина Тодорова.

„За нас е удоволствие, че Галина Дурмушлийска, известна още като "гласът на Добруджа" и "славеят на Добруджа", прие да проведе среща с нашите „славейчета“ Мартина Матева, Ренета Петрова, Ема Пенчева и Йолина Петрова и да им предаде ценни уроци“, каза директорът на Музикалната школа Деян Денчев. Той подчерта, че песента е тази, която ни свързва - тази, която ще пребъде.

Добруджанската певица разказа, че първата ѝ среща с младите певици от Разград и ръководителката им Детелина Тодорова е била през юни по време на Националната фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ в Попово. Там тя е останала впечатлена от изпълненията на момичетата от класа по вокално майсторство към разградската Музикална школа. „Първа на сцената излезе Ема Пенчева, която много артистично изпълни песента ми „Песен за гайдарчето“. След това, слушайки Йолина Петрова, която представи песента „Прочу се мома, Манолка“, не издържах и започнах да пея и аз. Но вече на песента за разделението на Добруджа, която изпълни Ренета, не се сдържах и се разплаках“, обясни Галина Дурмушлийска.

Тя поздрави момичета и за куража на юбилейния концерт да застанат до по думите ѝ титана Теодосий Спасов и неговия фолк квинтет и да си партнират с тях без контраст. „Каква радост е за един изпълнител, който цял живот е бил на сцената да бъде сред публиката и да гледа как подрастващото поколение пее и танцува. Това е много красиво и приятно“, отбеляза народната певица.

Дурмушлийска подчерта, че по време на срещата урок с малките певици е наблегнала на темата за Добруджа. Обяснила им за спецификата на добруджанското звучене, изразните средства в текстовете на добруджанската народна музика. Показала им и как ручи гайда. Накрая им подарила песен от репертоара си, като им помогнала да я разучат, за да могат не само да я изпеят, но и да я разкажат на своята публика.

Песента „Пристануша“ ми е подарък от голямата фолклорна изпълнителка Верка Сидерова. Тя е пазила тази песен за Филип Кутев, но не е успяла да я запише. Сега я подарявам на възпитаничките на Музикалната школа „Илия Бърнев“ в Разград, заяви народната певица. Тя обясни, че пристануша в Добружа наричат момичето, което пристава от седянката на своя избраник, без да пита родителите си.

Малките певици от класа на Детелина Тодорова заявиха, че срещата урок с Галина Дурмушлийска е била ползотворна и приятно преживяване за тях. Директорът на школата Деян Денчев и народната певица изразиха мнение, че ще продължат да си сътрудничат и да работят заедно и занапред, за да развиват и съхранят българския фолклор.