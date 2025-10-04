Подробно търсене

Общо 39 пожара са потушени в страната за денонощие, няма пострадали хора

Иван Лазаров
Общо 39 пожара са потушени в страната за денонощие, няма пострадали хора
Общо 39 пожара са потушени в страната за денонощие, няма пострадали хора
Снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
София,  
04.10.2025 08:55
 (БТА)

Общо 39 пожара са потушени в страната за денонощие, няма загинали или пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството.

Звената на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 408 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които осем в жилищни сгради, седем в спомагателни или временни постройки, четири в транспортни средства, един в съоръжения на открито и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 18 пожара. 

Извършени са 361 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са били осем на брой. 

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:24 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация