В Пловдив ще се изгражда най-голямата в страната пъмп трак писта

В Пловдив ще се изгражда най-голямата в страната пъмп трак (Pump track) писта. Това съобщи за БТА кметът на града Костадин Димитров. Пистата ще е предназначена за велосипеди, БМХ и всички ролкови спортове, като ще е подходяща за начинаещи и напреднали.

Съоръжението ще се изгражда в зоната на съществуващия велопарк в парк "Отдих и култура" в район "Западен". Обществената поръчка, която е на стойност близо 700 000 лева, вече е пусната.

Преди повече от десет години Сдружение "Крива спица" инициира изграждането на велопарка в "Западен", припомни Димитров и посочи, че те винаги са участвали в събития на администрацията, свързани с велосипедите. По думите му новите съоръжения ще отговарят на изискванията за провеждане на международни състезания в дисциплина "Пъмп трак”, съгласно препоръките на Международния колоездачен съюз (UCI).

За новата пъмп трак писта се планира цялостна реконструкция и ремонт на съществуващите велосъоръжения, както и изграждането на нова инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и функционалност. Предвижда се спортният комплекс да включва състезателен асфалтов помп трак с площ около 1400-1500 кв.м и детски асфалтов пъмп трак с площ около 300-400 кв.м. Ще се изградят зони за тейбъл-топ скокове с площ до 900 кв.м и фрийстайл зона с по-големи скокове за напреднали с площ до 900 кв.м. Третата зона, която е 1200 кв.м, ще е за планинско колоездене.

Пъмп тракът представлява площадка, свързана в кръг със серия от ролери и завои с различни височини и размери. Трасето трябва да се проектира така, че да насърчава развитието на технически умения и контрол над колелото, като на него се учат основните умения за балансиране, координация, поддържане на скорост и инерция. Целта е каращите да развиват скорост чрез „пъмпване“ - активни движения на тялото и велосипеда нагоре и надолу по вълните и завоите на трасето, а не чрез педалиране. Най-често се използва с велосипеди, но е подходящо и за всякакъв вид спортна екипировка с колела или ролки като тротинетки, скейтбордове, ролери и други.

Радвам се, че отново акцентираме на велосипедизма, каза също кметът и допълни, че по всеки булевард, който се ремонтира или разширява, се изграждат и велоалели, като посочи "Колямоконарско шосе" и "Васил Априлов". С изработването на Генералния план за движение в Пловдив ще се уточнят и зоните, където е възможно да се изградят велоалеи. Проведена е среща с инженери на общината и сдружения за възможността за разширяване на веломрежата.