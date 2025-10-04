В ловешкото село Малиново събират средства за ремонт на църквата в населеното място

В ловешкото село Малиново събират средства за ремонт на църквата „Св. вмчк Димитър“ в населеното място. Инициативата е на Радослав Радков, колекционер на народни носии, израснал в Малиново. Той каза за БТА, че за целта организира благотворително дефиле на народни облекла по време на днешния Празник на баклавата.

„След като организирах успешна благотворителна кампания в софийско училище за набиране на средства за нови ученически униформи, реших, че и в Малиново мога да помогна. Съчетавам го с Празника на баклавата – хората да дойдат да опитат и да разберат как се прави сладкото изкушение, но и да видят автентичните носии и да оставят дарение за ремонта на църквата“, посочи Радков.

Част от инициативата е и занимателният кът за децата, които ще могат да рисуват върху чанти и предмети, после да си вземат готовото изделие, а родителите им да оставят средства за благотворителната кауза.

Радослав Радков събира народни носии от малък, а колекцията му наброява вече над 30 традиционни облекла. На празника ще представи десет от тях – помашка, казълбашка носия, тракийска носия и други от цялата страна.

„Разграничавам носиите на български, турски, на етноси. За мен всяко облекло е ценно, за да се види културата, защото в България има различни етноси“, посочи още колекционерът.

Показвайки част от своята колекция, той се надява да привлече повече хора на празника, готови да дарят средства за църквата, чието състояние е окаяно.

Той припомни, че храмът „Св. вмчк. Димитър“ е построен 1889 г., като материалите са събирани от хората в селото. „През годините много свещеници са служили в църквата. През 1909 г. е била също в лошо състояние, но дарители са помогнали за нейното възстановяване“, разказа Радков.

По думите на кмета на Малиново Зия Търнаксъзов камбанарията на църквата е пред падане. „Вътрешната част е изцяло за ремонт, тъй като е в окаяно състояние - стените са напукани, няма водоподаване към църквата. Необходимо е и изографисване“, посочи кметът и добави, че храмът е отворен постоянно, но служби има само по празниците.

В селото има и джамия, като двата етноса съжителстват в разбирателство. „Различната вяра не разделя хората, напротив обединява ни. Всичко вършим заедно и за джамията, и за църквата“, заяви още Зия Търнаксъзов.