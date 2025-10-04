Възрастни и нуждаещи се в община Елхово ще продължат да получават безплатна храна по проекта "Топъл обяд"

Възрастни и нуждаещи се хора в община Елхово ще продължат да получават безплатна храна. Изпълнението на проекта "Топъл обяд" с европейско финансиране е удължено до 31 януари 2026 година, съобщиха на сайта си от местната администрация. Започна и прием на заявления за социалната услуга.

Проектът осигурява безплатен топъл обяд на хора в затруднено положение, включително възрастни, самотно живеещи, хора с увреждания и бездомни. Чрез подпомагането се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна на хора, които не са в състояние сами да си приготвят или осигурят такава.

По друг проект с европейско финансиране за 438 000 лв. самотно живеещи възрастни и хора с увреждания от община Елхово получават здравно-социални услуги тип „телекеър“, на непрекъснат режим, с медицински специалисти за дистанционно наблюдение и грижа при необходимост.