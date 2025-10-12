Министерството на образованието и сдружението на общините ще си сътрудничат за развитие на природоматематическото образование

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
В рамките на годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България се провежда дискусионен форум „Технологична трансформация на българското образование: Базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето”. В събитието участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев (вляво), който подписа меморандум за сътрудничество с председателят на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов (вдясно). Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ПГ)
Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще си сътрудничат за за развитие на технологичното и природоматематическото образование.

Меморандумът за сътрудничество бе подписан днес от ресорния министър Красимир Вълчев и председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов.

Подписването на документа бе след дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от НСОРБ. 

Предстоят инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната, каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел. 

 

