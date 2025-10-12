Министерството на образованието и сдружението на общините ще си сътрудничат за развитие на природоматематическото образование

Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще си сътрудничат за за развитие на технологичното и природоматематическото образование.

Меморандумът за сътрудничество бе подписан днес от ресорния министър Красимир Вълчев и председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов.

Подписването на документа бе след дискусионния панел „Технологична трансформация на българското образование: базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето“ в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена. Събитието е организирано от НСОРБ.

Предстоят инвестиции в инфраструктурата на мрежата от школите в страната, каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в дискусионния панел.