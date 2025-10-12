Светите отци от Седмия вселенски събор бяха почетени в православните храмове в страната

Днес православната църква почита светите отци от Седмия вселенски събор, който е утвърдил почитането на светите икони, на светите мощи и на светиите.

В своите проповеди днес свещениците припомниха и притчата за сеяча, който излязъл да сее семена.

Когато удари камбаната и забие клепалото, идвайте в църквата и разтваряйте сърцата си, за да слушате словото Божие и всички негови поучения. Това призова в днешната си проповед отец Йордан от плевенския храм „Света Параскева“.

За словото, от което израства семето на спасението, говори отец Бисер Христов по време на неделната проповед в храм „Св. Успение Богородично“ в Търговище.

Нека почитаме светите икони и да получаваме тяхната благодат, призова Ловчанският митрополит Гавриил в неделната си проповед в храма „Света Троица” в Ловеч. Той отслужи света литургия в съслужение с духовници от епархията.

„Иконоборството дори в днешно време го има, все още съществува и много християнски деноминации залитат на тая тема“, посочи отец Иван в ямболския храм „Св. Николай Чудотворец“.

Бог иска да ни подари спасение и вечност в Своето присъствие, каза в проповедта си пред миряните архиерейският наместник за Разградската духовна околия отец Георги Георгиев.

След смъртта на Лъв III, неговият син Константин Копроним продължил иконоборческото дело, като свикал лъже-събор, на който почитането на иконите било официално осъдено. Така разрушението на светини и преследването на вярващите продължило почти до края на осмото столетие, докато императрица Ирина не възстановила православното иконопочитание, припомниха днес свещениците в катедралния храм „Свети Димитър“ в Сливен.

„В Православната църква се признават седем вселенски събора. На тях светите отци са взимали най-важните решения в полза на светото православие. Появявали са се лъжеучители и хора, които са се отпивали да кажат, че почитта към иконите е неправилна. Те са били иконоборци", поясни отец Иван в неделната си проповед пред миряните в православния храм "Свети Три Светители" в Шумен.

Днес също така в старозагорското село Люляк беше осветен нов параклис с името „Покров Богородичен“.

/ВБ