Към 16:00 часа на изборите за кмет в петричкото село Беласица са гласували 372 души, съобщиха от Общинската избирателна комисия

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: Красимир Николов/БТА, Архив
Петрич,  
12.10.2025 17:44
Към 16:00 часа на изборите за кмет в петричкото село Беласица са гласували 372 души, което е около 40 процента от имащите право на глас. Това съобщи за БТА Борислав Коконов, председател на Общинската избирателна комисия (ОИК).

Гласуването в селото се извършва в две секции. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци са около 960 човека.

Изборният ден е започнал нормално днес в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Няма постъпили сигнали за нарушения, казаха още от избирателната комисия.

