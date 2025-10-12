Научна постерна сесия в рамките на 68-та Международна научна конференция

На 17 октомври 2025 г., в рамките на 68-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, ще се проведе научна постерна сесия на тема „Ефективен добив и преработка на суровини в България и потенциал за попътно извличане на критични суровини“, част от Национална научна програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“.

Събитието ще се състои във фоайето на Миннотехнологичния факултет, етаж 3, от 15:00 до 16:00 ч.

Постерната сесия ще обедини на едно място водещи учени, изследователи, студенти, докторанти, постдокторанти и представители на индустрията, превръщайки се в арена за представяне и обсъждане на най-иновативните подходи за ефективно и устойчиво използване на природните ресурси, нови технологии за добив и преработка и възможности за извличане на критични суровини – ключови за зеления преход, устойчивото развитие и енергийната независимост на България и Европа.

Значението на събитието е огромно, защото именно критичните и стратегическите суровини стоят в основата на модерната индустрия – от производството на батерии и възобновяема енергия, до високите технологии, изкуствения интелект и автомобилостроенето. Изграждането на знания, методи и технологии в тази посока е решаващо за бъдещето на икономиката и за постигането на глобалните цели за устойчиво развитие.

Поканени са всички, които искат да се докоснат до новите хоризонти на добивната и преработвателната наука.

Кога: 17.10.2025 г., 15:00 – 16:00 ч.

Къде: МГУ „Св. Иван Рилски“, Миннотехнологичен факултет, етаж 3, фоайе

Научната постерна сесия ще бъде вдъхновяваща среща на идеи, опит и визия за бъдещето, която доказва, че науката е водещият двигател за трансформацията на обществото и за преминаването към по-зелена и устойчива икономика.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“)