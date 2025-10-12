Информационна среща по ключов проект в рамките на 68-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“

На 17 октомври 2025 г., от 11:00 до 11:20 ч., в рамките на престижната 68-ма Международна научна конференция на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, ще се проведе Информационна среща по проект BG05SFPR001-3.004-0002-C01: „Развитие и усъвършенстване на професионалното и интердисциплинарно образование в техническите и икономически науки и повишаване на научноизследователския капацитет на добивната промишленост чрез проектна докторантура“.

Събитието ще се състои в сградата на Миннотехнологичен факултет, на МГУ „Св. Иван Рилски“, етаж 3, и ще представи пред научната и академична общност основните цели, дейности и очаквани резултати от този мащабен проект.

Проектът има за мисия:

- да изгради устойчиви мостове между образованието и бизнеса;

- да стимулира иновативни подходи в обучението на млади специалисти;

- да развие научноизследователския капацитет в стратегически важния сектор на добивната промишленост.

Кога: 17.10.2025 г., 11:00 – 11:20 ч.

Къде: МГУ „Св. Иван Рилски“, етаж 3, Миннотехнологичен факултет

Тази информационна среща е част от богатата програма на 68-та Международна научна конференция, която традиционно събира водещи учени и експерти от страната и чужбина и утвърждава МГУ „Св. Иван Рилски“ като център на знание, иновации и академично партньорство.

