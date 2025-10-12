Владимир Путин въведе временен мораториум върху прага на отклонение по изплащаните държавни субсидии за горивата на петролните компании

Президентът на Руската федерация Владимир Путин издаде днес указ, с който въвежда мораториум върху изплащане на държавни субсидии за произвежданите горива на руските петролни компании, считано от 1 октомври до 1 май 2026 година. За това съобщи РИА Новости, позовавайки се на официалния документ на Кремъл, поместен на страницата на официалния портал за публикуване на правни актове.

ТАСС уточнява, че с президентския указ се отменя въздействието на прага на ценово отклонение при изплащане на компенсациите за бензин АИ-92 и за дизел в гореспоменатия период.

По силата на издадения президентски Указ за периода от този октомври до май 2026 година няма да се плаща акциз за дизелово гориво, получено в резултат от смесването му с керосин и други компоненти от нерафиниращи компании, според ТАСС.

Предоставяната държавна субсидия е механизъм за бюджетна компенсация на петролните компании за покриване на разликата между цените на вътрешния и външен пазар. Целта на мярката е да не допуска рязък скок на цените на бензина и на дизела на бензиностанциите в страната.

В момента петролните компании получават компенсации, ако доставят горива на вътрешния пазар по цени, които не надхвърлят определено равнище. Ако това ниво бъде прехвърлено с определен процент, тогава те не получават субсидия, разясняват от ТАСС. По информация на медията индикативната борсова цена за бензин АИ-92 през тази година е установена на 60 450 рубли за тон. Ако средномесечната цена на борсата надхвърля индикативната такава с 10 процента, тогава държавата не изплаща компенсации. Съответно при дизела индикативната цена е на ниво от 57 200 рубли за тон, а допустимият праг на отклонение с право на субсидия е 20 процента.