Информационна среща по проект „Смарт PHD Lab 5.0“ – докторантури за интелигентен растеж

На 17 октомври 2025 г., в рамките на програмата на 68-мата Международна научна конференция на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, ще се състои Информационна среща по проект BG05SFPR001-3.004-0008-C01 „Смарт PHD Lab 5.0 – Проектни докторантури за интелигентен растеж в областта на телекомуникациите, изкуствения интелект, автоматизацията и мехатрониката“.

Събитието ще се проведе в Миннотехнологичен факултет, етаж 3, зала 303 „Асарел-Медет“. Проектът се реализира с подкрепата на Програма „Образование“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), и е насочен към:

- създаване на модерно докторантско училище,

- развитие на иновативни и интердисциплинарни докторски програми,

- подготовка на ново поколение специалисти в синхрон със съвременната динамична и високотехнологична среда,

- отговор на регионалните потребности на пазара на труда и приоритетните направления за развитие на страната.

Този амбициозен проект поставя акцент върху бъдещето на науката и технологиите, като комбинира най-новите постижения в телекомуникациите, изкуствения интелект, автоматизацията и мехатрониката с практическите нужди на индустрията.

Кога: 17.10.2025 г., 15:00 - 15:45 часа

Къде: МГУ „Св. Иван Рилски“, Миннотехнологичен факултет, етаж 3, зала 303 „Асарел-Медет“

Събитието е отворено за всички, които искат да се докоснат до перспективите на високите технологии и да научат повече за възможностите, които проектът предоставя за изграждане на устойчиво знание и интелигентен растеж.

