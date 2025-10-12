Хорът на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ от София изнесе концерт в Гоце Делчев

Хорът на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ от София, с диригент Красимира Цуцуманова, представи концерт в изложбената зала на Дома на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев. Събитието бе част от празничната програма по повод 113-ата годишнина от освобождението на града от османско владичество.

Репертоарът беше подбран така, че да покаже разнообразието на хора, който изпълнява ортодоксална музика, каза за БТА диригентът Красимира Цуцуманова, която е родом от Гоце Делчев. Представени бяха както класически, така и съвременни творби – обработки от Добри Христов и Кирил Попов, български народни песни, както и мюзикъл с оригинален немски текст, подарен на нашия хор от композитора Кирил Павлов, добави тя. Включихме и класически изпълнения, както и популярни филмови теми, които бяха особено интересни за по-младата публика, каза още Цуцуманова.

Концертът премина при голям интерес, с пълна зала, бурни аплодисменти и няколко биса, каза тя и добави, че идеята за тази изява се е родила преди месеци и е реализирана с подкрепата на Община Гоце Делчев. Красимира Цуцуманова изрази благодарност към ръководството на Общината за бързата и професионална организация.

По думите ѝ концертът е бил силно емоционален както за публиката, така и за изпълнителите. Бях впечатлена от вниманието и интереса на хората, сред публиката имаше мои бивши преподаватели и ученици, което направи вечерта особено вълнуваща, добави тя.

Диригентът подчерта, че съчетаването на учебния процес с репетициите е предизвикателство. "Училището е натоварено, но учениците са изключително отдадени. Репетираме два пъти седмично – веднъж през седмицата и веднъж в събота. За тях това е още един учебен ден, но го приемат като личен ангажимент и идват с желание. Тази отдаденост е вдъхновение и за мен“, допълни Цуцуманова.

Празничната програма за Деня на Гоце Делчев продължава с откриването на изложбата „Велики дни – Сломени дни. Балканските войни (1912–1913 г.)“ на 13 октомври в Общинския исторически музей. На 15 октомври в кино „Парадизо“ ще бъде прожектиран филмът „Още ли бродиш, Делчев войвода“, а на 16 октомври в Дома на културата ще бъдат представени детските книги „Подарък за мама“ и „Гатанки сладкодумни за дечица умни“ на автора Иван Мишев. Основните чествания ще се проведат на 17 октомври и ще завършат с концерт-спектакъл „Между девет планини“ на ансамбъл „Пирин“.