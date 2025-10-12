Подробно търсене

Израелското правителство обяви, че очаква всички 20 живи заложници да бъдат пуснати от "Хамас" утре рано сутринта

Иво Тасев
Митинг в Тел Авив в подкрепа на израелските заложници, държани от радикалната палестинска групировка "Хамас", 11 октомври 2025 г. Снимка: АП/Francisco Seco
Йерусалим/Газа,  
12.10.2025 15:54
 (БТА)
Израелското правителство заяви днес, че очаква всички 20 живи израелски заложници, държани в Газа, да бъдат освободени заедно утре сутринта, предаде Ройтерс.

Кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху каза, че освобождаването на последните израелски граждани, държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в Газа, ще започне утре рано сутринта. Същото обяви по-рано и "Хамас".

Според говорител на правителството на Нетаняху Израел "е готов да приеме и телата на 28 убити заложници, след като бъдат освободени живите", пояснява Ройтерс.

Едва след като бъдат върнати всички заложници, Израел ще започне да освобождава стотици палестински затворници от израелски затвори, както беше договорено, допълва Ройтерс.

 

Свързани новини

12.10.2025 15:37

Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов да приеме незабавно заложниците, които са все още държани от „Хамас“ и от техните съратници в ивицата Газа, предадоха Франс прес и ДПА. Споразумението за прекратяване на огъня в Газа
12.10.2025 15:17

АФП: Кратка справка за някои от израелските заложници, държани в ивицата Газа

Израел се готви за скорошното освобождаване на заложниците, похитени по време на атаката от 7 октомври 2023 г., извършена от "Хамас" и негови съратници. Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, договорено под егидата на

