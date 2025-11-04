Президентът Румен Радев ще връчи националното знаме на 34-тата българска полярна експедиция, днес от 11:00 ч., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На церемония в Гербовата зала знамето ще приеме ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев. За втора година в експедицията ще участват учени и от Гърция, Черна гора и Румъния, а голям проект по морска биология ще се осъществи заедно с учени от Португалия и САЩ, се посочва в съобщението.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“. Първата група български учени заминава на 10 ноември към полярната ни база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

През настоящата експедиция ще се реализират общо 25 научни проекта, от които 15 са на екипи от България, в областта на микробиологичните изследвания, морската биология, медицината, социологията, космическите изследвания и океанологията. Ще продължат системните наблюдения на полярната околна среда, предвид климатичните промени. Научните екипи са от Софийския университет, Техническия университет и институти към БАН.

През април военният научноизследователски кораб (НИК 421) "Св.св. Кирил и Методий" се прибра у дома след успешна трета мисия до Антарктида. Корабът акостира на Морската гара във Варна и беше посрещнат с военен ритуал. Това официално сложи края на 33-тата антарктическа експедиция.