Мина Димитрова
Турското кафе беше регистрирано от ЕС като "гарантиран традиционен продукт"
Снимка: кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Анкара,  
05.11.2025 12:41
Турското кафе беше вписано в регистъра на ЕС като наименование на "гарантиран традиционен продукт", съобщи на сайта си Съюзът на търговските камари и стоковите борси на Турция (TOBB).

Решението е взето след подадена от TOBB молба и публикувано в официалния вестник на Европейския съюз, поясниха от Асоциацията.

Процесът по регистрацията е отнел три месеца, а турското кафе е първият "гарантиран традиционен продукт", регистриран от Турция в ЕС, пише в съобщението.

"Турското кафе, един от най-дълбоко вкоренените символи на нашата култура, е включено и в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. С история от над 500 години то не е просто напитка, а символ на нашето гостоприемство, общуване и приятелство. Като TOBB продължаваме да работим за защита, популяризиране в световен мащаб и регистриране на нашите местни и традиционни ценности", посочиха още от асоциацията.

Междувременно т.нар. кайтаз бюрек (Kaytaz böreği) - вид баничка с кайма, и газиантепският лахмаджун (Gaziantep lahmacun) са били сертифицирани от ЕС със защитено географско указание, съобщи в профила си в социалнaта мрежа Екс председателят на ТОВВ Рифат Хисарджъклъоглу,

Гарантираният традиционен продукт (ГТП) е обозначение на ЕС за селскостопански и хранителни продукти, произведени по традиционни методи, от традиционни суровини или съставки. За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион, т.е. продуктът може да бъде произвеждан и извън региона или страната, от която произлиза. 

