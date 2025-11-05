С изключение на Варна, всички общини в областта са готови за зимата, каза областният управител Андрияна Андреева

Всички общини в региона са готови да посрещнат зимния сезон, създадена е и добра координация между институциите, каза областният управител на Варна Андрияна Андреева след разширеното заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Изключение е областният център. Варна все още няма сключени договори за зимна поддръжка на пътищата. Проведена е процедура, но комисията не се е произнесла кои фирми са спечелили. Освен това за два от районите – „Приморски“ и „Младост“, няма подадени оферти, каза още Андреева.

На заседанието на щаба Община Аврен е отчела пълна готовност за зимата. Тя има сключени договори за зимната поддръжка на пътищата. Същото е валидно и за общините Аксаково и Белослав. Бяла отново ще сключи договор със земеделски производители, които имат необходимата тежка техника. Ветрино разчита на собствени машини. Вълчи Дол също има такива, но до края на месеца ще сключи договор и с външна фирма за зимно почистване. Девня вече има споразумения, Долни Чифлик, Дългопол и Суворово – също. Община Провадия няма сключени договори, но има собствени машини за лугиране и опесъчаване, допълни Андреева. До края на месеца общинската администрация ще сключи и договори с външни изпълнители.

На заседанието готовност да реагират и помагат при кризи изразиха Военноморските сили, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, пристанищата „Варна Изток“ и „Варна Запад“, допълни Андреева. От Регионалното управление на образованието са отчели, че всички 122 училища на територията на областта са осигурени с нужните материали за отопление на сградите. Направен е и преглед на ученическите автобуси. От „Енерго Про“ са посочили, че техниката е готова за зимата, проблем има с компрометирани дървета, които има риск да паднат и да скъсат мрежата. По данни на компанията растенията, които трябва да бъдат отстранени, са близо 8500. От фирмата са посочили още, че през миналата зима близо 75 на сто от авариите са били причинени от паднали дървета.

Андреева каза още, че е проведена среща и с доброволните формирования в региона. По думите ѝ те също са в готовност да реагират и помагат, ако настъпи криза.

Началникът на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в Община Варна Тихомир Тимов допълни, че в момента се разглеждат офертите, подадени по проведената обществена поръчка за зимното поддържане на районите „Аспарухово“, „Одесос“ и „Владислав Варненчик“. По думите му, ако няма обжалвания, до края на месеца ще бъдат сключени договори. За останалите два района - "Младост" и "Приморски", не са подадени оферти и затова срокът е удължен с 10 дни. Как ще се процедира, ако отново няма кандидати, ще реши ръководството на общинската администрация.

Директорът на Областно пътно управление във Варна Георги Стратиев допълни, че има действащи договори за поддържането на републиканските пътища от първи, втори и трети клас, както и за автомагистрала „Хемус“. По думите му в края на октомври е направена проверка за наличието на нужната техника и на материали по опорните пунктове, които в региона са шест основни плюс шест спомагателни. За „Хемус“ опорните пунктове са три – в Девня, Тополи и Невша. С почистването на републиканските пътища ще бъдат ангажирани 87 машини, а за „Хемус“ - 29, каза още Стратиев. Той припомни, че за поддържането на Аспаруховия мост се грижи Община Варна.