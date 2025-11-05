В Мароко са притеснени от контузията на Ашраф Хакими преди Купата на африканските нации

В Мароко са много притеснени от контузията на Ашраф Хакими, който бе сменен принудително в мача с Байерн Мюнхен след грубото нарушение на Луис Диас, за което той бе изгонен от терена. Мароко е домакин на турнира за Купата на африканските нации за пръв път след 1988 година и залага много на звездата си.

"Тази контузия идва в критичен момент, като Мароко се готви да приеме Купата на Африканските нации за първи път от 1988. Отсъствието на Хакими, който е ключова фигура в последните успехи на Мароко, ще бъде голям удар за защитата, ако той не успее да се възстанови навреме", пише Morocco World News.

"Тази контузия идва само шест седмици преди Купата на Африка. Ашраф Хакими може да пропусне турнира за тима на Мароко, на който е капитан и един от лидерите", пише Maroc Hebdo International.

"Водеща фигура в състава на Уалид Реграги, Хакими представлява не сам голям спортен коз, но е символ на цялата нация, която мечтае за успех у дома. Но сега сме песимисти и цяло Мароко е затаило дъх", се казва н статия на L'Opinion.

"Незаменим в отбора на Уалид Реграги, Хакими е много повече от играч: той е един от най-постоянните кадри на националния тим. ПСЖ и федерацията са затаили дъх в очакване на медицинските прегледи. Един въпрос мъчи духовете в момента: дали Уалид Реграги може да разчита на най-добрия си играч за Купата на африканските нации?", пише 360 sport.